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        Çanakkale'de sürüklenen bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bot içindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 25.08.2024 - 16:08
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        Çanakkale'de sürüklenen bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bot içindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-8" ve "KB-111" bölgeye yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 8 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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