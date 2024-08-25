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        Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 18:27 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:28
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        Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-4304" bölgeye sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bot içindeki 16'sı Yemen, 3'ü Sudan, 2'si Filistinli, 1'i Suriyeli toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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