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        Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt görevine başladı

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kenan Kurt görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:31 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:34
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt görevine başladı
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kenan Kurt görevine başladı.

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevine atanan Kenan Kurt için İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, emniyet yetkilileri katıldı.

        Kenan Kurt daha sonra Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ve şehitlikleri ziyaret etti.

        Kurt, son olarak Erzincan Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.

        Galeri
        Galeri

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