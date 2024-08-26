Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt görevine başladı

Kurt, son olarak Erzincan Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kenan Kurt daha sonra Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ve şehitlikleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevine atanan Kenan Kurt için İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, emniyet yetkilileri katıldı.

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