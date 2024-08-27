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        Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:00 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:13
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        Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "TCSG-506" helikopteriyle, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta bir grubun ilerlediği tespit edildi.

        Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "KB-111" botu unsurları, lastik bottaki Afganistan uyruklu 20'si çocuk 37 düzensiz göçmeni kıyıya getirildi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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