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        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:41
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        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Arıklı köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine yangının çıktığı mevkiye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.

        Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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