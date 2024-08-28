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        Ayvacık açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 19:51 Güncelleme: 28.08.2024 - 19:54
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        Ayvacık açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Bölgeye sahil güvenlik botu "TCSG-8" sevk edildi.

        Ekipler, lastik bottaki Filistin uyruklu biri çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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