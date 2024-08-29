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        Gelibolu'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir şantiyede çalışan işçi hangarın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 18:13 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:33
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        Gelibolu'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir şantiyede çalışan işçi hangarın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.

        Karayolları Şefliğine ait hangarın çatı onarımında çalışan R.İ. henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya düştü.

        Ağır yaralanan işçi buradan ambulansla Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        R.İ. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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