Gelibolu'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir şantiyede çalışan işçi hangarın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir şantiyede çalışan işçi hangarın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.
Karayolları Şefliğine ait hangarın çatı onarımında çalışan R.İ. henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya düştü.
Ağır yaralanan işçi buradan ambulansla Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
R.İ. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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