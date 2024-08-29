Çanakkale Ayvacık açıklarında 96 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "TCSG-8" botu unsurları, lastik botlardaki Suriye, Filistin, Sudan, Afganistan ve İran uyruklu 36'sı çocuk 96 düzensiz göçmeni kıyıya getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait mobil radar "MORAD-8" ve yüzer unsurlar, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botlarla 3 grubun ilerlediğini tespit etti.

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