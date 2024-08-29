Çanakkale'de sosyal medya üzerinden "kapora dolandırıcılığı" yapan şüpheli tutuklandı

Bu kişinin suçta kullandığı tespit edilen telefon ve SIM karta el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Instagram'da yaptığı ev ilanı paylaşımlarıyla vatandaşlarla irtibata geçen ve kapora talebinde bulunan şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Çanakkale'de, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı ev ilanları ile "kapora dolandırıcılığı" yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

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