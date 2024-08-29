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        Çanakkale'de sosyal medya üzerinden "kapora dolandırıcılığı" yapan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı ev ilanları ile "kapora dolandırıcılığı" yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 20:17 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:17
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        Çanakkale'de sosyal medya üzerinden "kapora dolandırıcılığı" yapan şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı ev ilanları ile "kapora dolandırıcılığı" yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Instagram'da yaptığı ev ilanı paylaşımlarıyla vatandaşlarla irtibata geçen ve kapora talebinde bulunan şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Kent merkezindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bu kişinin suçta kullandığı tespit edilen telefon ve SIM karta el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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