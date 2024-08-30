Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Etkinlikler kapsamında her iki ilçede de fener alayı düzenlenecek.

Programa, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Saim Zileli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ve protokol üyeleri katıldı.

Daha sonra 26 Kasım Caddesi'nde Kaymakam Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, tebrikleri kabul etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

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