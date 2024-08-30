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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:00
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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
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        Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Gelibolu'daki tören, 2. Kolordu Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlı çelenklerinin bırakılmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, tebrikleri kabul etti.

        Daha sonra 26 Kasım Caddesi'nde Kaymakam Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, vatandaşların bayramını kutladı.

        Program, resmigeçitle sona erdi.

        - Eceabat

        Eceabat'taki törenler Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Programa, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Saim Zileli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ve protokol üyeleri katıldı.

        Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla tamamlandı.

        Etkinlikler kapsamında her iki ilçede de fener alayı düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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