Çanakkale'de cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Remzi Sümer ile Zülfiye Sümer'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kazada Remzi Sümer, Zülfiye Sümer ve Zeliha Tekin ile diğer aracın sürücüsü Karataş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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