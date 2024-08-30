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        Çanakkale'de cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 21:41 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:51
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        Çanakkale'de cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Remzi Sümer idaresindeki 17 ZD 790 plakalı otomobil, Hurma köyünden ana yola çıktığı sırada Çanakkale yönünden Çan'a giden Ali Rıza Karataş'ın kullandığı 34 KK 7448 plakalı cip ile çarpıştı.

        Kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada Remzi Sümer, Zülfiye Sümer ve Zeliha Tekin ile diğer aracın sürücüsü Karataş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        Remzi Sümer ile Zülfiye Sümer'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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