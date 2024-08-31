Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bakan Göktaş, Çanakkale'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yeni binasını açtı:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocukların temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 450 milyon lira kaynak aktardıklarını belirterek, "Bu kaynakla, ilk ve ortaöğrenim düzeyinde okuyan çocuklarımızın giyim, ayakkabı, çanta ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş, Çanakkale'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yeni binasını açtı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocukların temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 450 milyon lira kaynak aktardıklarını belirterek, "Bu kaynakla, ilk ve ortaöğrenim düzeyinde okuyan çocuklarımızın giyim, ayakkabı, çanta ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek olacağız." dedi.

        Göktaş, Çanakkale'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak sosyal politikaları her daim insanı merkeze alan bir anlayışla şekillendirdiklerini ve uygulamaya koyduklarını söyledi.

        Yürüttükleri sosyal politikalarla vatandaşların kaliteli yaşam sürmelerini hedeflediklerini, bu doğrultuda sosyal hizmetleri toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirdiklerini dile getiren Göktaş, "Her geçen gün daha da güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz. Bu anlamda bakanlık olarak, toplumun tüm kesimlerine hizmet sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü sosyal politika uygulamalarıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimize etkin hizmet modelleri sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Göktaş, 81 ilde bulunan il müdürlükleriyle yerel dinamikleri ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak vatandaşların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaya gayret ettiklerini anlattı.

        Bu kapsamda il müdürlüklerinin hizmet altyapısını güçlendirmeyi özellikle önemsediklerini, yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

        "Türkiye, sosyal devlet olma anlayışıyla hareket eden ve vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir ülkedir. Bu amaç doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi Çanakkale'ye de pek çok hizmet kazandırdık. Bu süre zarfında şehrimize 188 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 3 milyar liralık kısmı ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımlardan oluşuyor. Çanakkale'de bulunan 3 sosyal hizmet merkeziyle Çanakkaleli vatandaşlara destek oluyoruz. Aile Sosyal Destek Programı ile ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz, yanında oluyoruz. Program ile 2017'den bu yana yaklaşık 33 bin haneye ulaştık. Gençlerimizi yuva kurmaya hazırladığımız Aile Eğitim Programı'mızdan ise 2013 yılından bu yana 20 binden fazla gencimiz faydalandı. Bunların yanı sıra şehrimizde bulunan 17 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz."

        Bakan Göktaş, Çanakkale'de "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri"yle 2018'den bu yana 9 binden fazla kadına destek olduklarını bildirdi.

        Ev tipi bakım modeliyle hizmet verdikleri Çanakkale'deki 10 çocuk evinde 51 çocuğa, 2 çocuk evleri sitesinde 76 çocuğa devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunduklarını, 21 özel kreşle çocuklara güven içinde bakım hizmeti verdiklerini, Sosyal Ekonomik Destek Programı ile ailesi yanında destek sağladıkları çocuk sayısının ise 265 olduğunu aktaran Göktaş, "Hizmetimiz kapsamında 2012 yılından itibaren yaklaşık 46 milyon lira tahsis ettik. Ayrıca şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzattığımız 12 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bulunuyor. 2024 yılı başından beri sosyal yardımlarımızla yaklaşık 17 binden fazla haneye ulaştık." ifadesini kullandı.

        Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata aktif katılımlarını çok önemsediklerini vurgulayan Göktaş, bu doğrultuda 2012'den bu yana Çanakkale'de 112 milyon lira yaşlı aylığı, 69 milyon lira engelli ve engelli yakını aylığı yardımında bulunduklarını kaydetti.

        - "En önemli önceliğimiz, çocuklarımızın donanımlı ve topluma faydalı yetişmelerini sağlamak"

        Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldığını hatırlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocuklarımızın temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Aktardığımız bu kaynakla, ilk ve ortaöğrenim düzeyinde okuyan çocuklarımızın giyim, ayakkabı, çanta ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek olacağız. En önemli önceliğimiz, çocuklarımızın donanımlı ve topluma faydalı birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. Çocukların eğitim hayatlarına kesintisiz bir şekilde devam etmesi ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Bu vesileyle, çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyor, onların her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

        Çanakkale'de sadece bina açılışı yapmadıklarını, aynı zamanda sosyal hizmetler alanındaki çalışmaları daha ileriye taşıyacak bir adımı da hep birlikte attıklarını söyleyen Göktaş, bu hizmet binasının sundukları hizmetlerin kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin şekilde ulaşabilmek için inşa edildiğini belirtti.

        Bu binanın, modern yapısı, teknolojik altyapısı ve erişilebilirliğiyle hem çalışanların hem de hizmet sundukları vatandaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağına inandıklarını dile getiren Göktaş, "Burada yapılacak çalışmalarla, kadınlar, çocuklar, aileler, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine daha kaliteli hizmet sunacağız. Vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya, dertlerine derman olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda yeni hizmet binamız, sadece bir yapı değil, bir umut kapısı, bir destek merkezi ve bir dayanışma noktası olacak." değerlendirmesini yaptı.

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, beraberindekilerle açılışını gerçekleştirdiği hizmet binasını gezdi, incelemelerde bulundu.

        Açılışa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Orhan Öğrenci, 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, gaziler, şehit aileleri ve davetliler katıldı.

        Bakan Göktaş, açılış öncesi Çanakkale Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanvekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Göktaş, ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!

        Benzer Haberler

        Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı
        Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı
        Gelibolu'da Zafer Bayramı etkinlikleri fener alayı ile taçlandırıldı
        Gelibolu'da Zafer Bayramı etkinlikleri fener alayı ile taçlandırıldı
        Çanakkale'de cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Çanakkale'de cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nın 37'ncisi gerçekleştirildi
        Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nın 37'ncisi gerçekleştirildi
        Çanakkale Boğazı'ndaki yarışta 1300 yüzücü Avrupa'dan Asya'ya kulaç attı
        Çanakkale Boğazı'ndaki yarışta 1300 yüzücü Avrupa'dan Asya'ya kulaç attı