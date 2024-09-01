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        "Gelibolulu Süslü Kızçeler Bisiklet Turu"nun üçüncüsü gerçekleştirildi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kadınların bisikletli ulaşımı tercih etmesini teşvik etmek ve toplumda daha görünür hale gelmelerini sağlamak amacıyla düzenlen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu üçüncü kez yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:27
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        "Gelibolulu Süslü Kızçeler Bisiklet Turu"nun üçüncüsü gerçekleştirildi
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde kadınların bisikletli ulaşımı tercih etmesini teşvik etmek ve toplumda daha görünür hale gelmelerini sağlamak amacıyla düzenlen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu üçüncü kez yapıldı.

        Etkinliğe katılanlar hem kendilerini hem de bisikletlerini süsleyerek pedal çevirmek için Gelibolu balıkhane meydanında toplandı.

        Organizasyonu üstlenen Tuğba Diner, tur başlamadan önce yaptığı açıklamada şunları söyledi.

        “Bu süslü kadınlar bisiklet turu. Türkiye’de 12 yıl önce başladı bir Tarih öğretmeni Seda Gür tarafından. Şu anda 32 ülke ve yüzlerce şehirde yapılıyor. Bu sene burada Gelibolu’da üçüncü kez yapıyoruz ve Süslü Gelibolu Kızceleri Bisiklet Turu. Birazdan sürüşe başlayacağız. İklim krizine karşı, kadın erkek eşitliğine karşı, kadınların toplumdaki yeri ve gücüne karşı bir sürüş hareketi diyebiliriz.

        Bu açıklamanın ardından Gelibolulu Süslü Kızçeler, rengarenk hem kendilerini, hem de süsledikleri bisikletleriyle pedal basarak çarşı merkezden sahile inerek varış noktası olan Feneraltı Mevkisine kadar bisikletlerini sürerek etkinliği tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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