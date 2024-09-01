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        Çanakkale'de çatıda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:41 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:41
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        Çanakkale'de çatıda çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Barbaros Mahallesi Piri Reis Sokak'taki üç katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin kısa süre içerisinde müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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