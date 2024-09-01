Çanakkale'de çatıda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Barbaros Mahallesi Piri Reis Sokak'taki üç katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa süre içerisinde müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
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