Çanakkale'de çatıda çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Barbaros Mahallesi Piri Reis Sokak'taki üç katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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