Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi demirletildi

        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 08:02 Güncelleme: 02.09.2024 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi demirletildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürüldü.

        Lübnan'dan Gürcistan'a seyir halinde olan Panama bayraklı 81 metre boyundaki "FG SEFA" adlı kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Karanlık Liman Demir Sahası'nın kuzeyinde makine arızası meydana geldi.

        Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "TÜRKELİ" römorkörü ve kılavuz kaptan sevk edildi.

        Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "TÜRKELİ" römorkörü refakatinde götürüldüğü Karanlık Liman Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
        Kara Kartal yüksek uçuşta!
        Kara Kartal yüksek uçuşta!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Ro-ro gemisi doldu taştı!
        Tüfekle oyun can aldı!
        Tüfekle oyun can aldı!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı!
        "Kusursuz periyot"
        "Kusursuz periyot"
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Midibüs yoldan çıktı: 14'ü polis memuru 15 yaralı
        Midibüs yoldan çıktı: 14'ü polis memuru 15 yaralı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de çatıda çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de çatıda çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale açıklarında sürüklenen bottaki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında sürüklenen bottaki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
        "Gelibolulu Süslü Kızçeler Bisiklet Turu"nun üçüncüsü gerçekleştirildi
        "Gelibolulu Süslü Kızçeler Bisiklet Turu"nun üçüncüsü gerçekleştirildi
        "Örümcek Adam" kostümüyle yurdu gezen Ayaz Koç, Çanakkale'de çocuklarla bul...
        "Örümcek Adam" kostümüyle yurdu gezen Ayaz Koç, Çanakkale'de çocuklarla bul...
        Çanakkale'de hava muhalefeti nedeniyle balıkçı tezgahları boş kaldı
        Çanakkale'de hava muhalefeti nedeniyle balıkçı tezgahları boş kaldı
        Çanakkale'de, bu gece başlayacak yeni av sezonu için tören düzenlendi
        Çanakkale'de, bu gece başlayacak yeni av sezonu için tören düzenlendi