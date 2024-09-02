Çanakkale Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 2'nci gününde devam ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale'de festival kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve 2 perdeden oluşan "Rumuz Goncagül" tiyatro oyunu seyirci ile buluştu.

Çanakkale Evi'nde düzenlenen Mavi-Beyaz Paneli'nde Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Prof. Mustafa Tunçalp, Prof. Canan Dizdar Terwiel ve Pepijn Van Den Nieuwendijk konuşmacı olarak yer aldı.

İlk defa Çanakkale'ye geldiklerini belirten Uluğ, "Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında Çanakkale gibi milli mücadelede büyük rol oynayan şehirde, böyle güzel doğası ve insanları olan bir şehirde olmaktan dolayı ayrı bir heyecana sahibiz. Bizim burada olmamızın en büyük sebebi Kültür ve Turizm Bakanlığı. Onların sayesinde sizlerle karşılıklı şarkılar söyleyebiliyoruz. Biz bunun görünen yüzüyüz, kocaman bir ekip var. Ben bu akşamki ve bütün organizasyonlardaki emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığına ve sonra bütün emekçi çalışanlara kocaman bir teşekkür alkışı istiyorum." diye konuştu.