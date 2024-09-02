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        Çanakkale'de kamyonun altında kalan motosikletli ağır yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki trafik kazasında kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:16
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        Çanakkale'de kamyonun altında kalan motosikletli ağır yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki trafik kazasında kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Çan-Çanakkale çevre yolunda seyir halinde olan Ekrem E. idaresindeki 03 VN 882 plakalı kamyon ile Gökhan G'nin kullandığı 17 AEH 292 plakalı motosiklet, Tepeköy kavşağında çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gökhan G, iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı kamyonun altından çıkarıldı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Çan Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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