Çanakkale'de ağaca çarpan sürücü yaralandı

Çanakkale'den Çan'ın Kumarlar köyüne 17 FH 212 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Salih Sümer, köy yoluna dönüş yaptığı sapakta direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.

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