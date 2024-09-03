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        Çanakkale Kültür Yolu Festivali devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 3'üncü gün etkinlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:28
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        Çanakkale Kültür Yolu Festivali devam ediyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 3'üncü gün etkinlikleri yapıldı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9'uncu durağı olan Çanakkale'de, Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Can Emrah Yaman gibi oyunculardan oluşan kadrosuyla "Profesyonel" adlı tiyatro oyunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde seyircisiyle buluştu. Oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

        Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu'nda 3. Troas Sempozyumu düzenlendi. Kazılara ilişkin güncel sunumların yer aldığı sempozyumda Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Türbesi Kazısı ve Kumkale Şehitliği Tespit Kazısı da ele alındı.

        Çanakkale Evi, "Troya'da Mavi-Beyaz", Devlet Güzel Sanatlar Galerisi "İpekten Sanata", Çanakkale merkez ise "Seramik Atölye Çalışması"na ev sahipliği yaptı.

        Kolin Otel'de Troya Film Platform etkinliği Çanakkalelilerle buluştu. Birbirinden eğitici etkinliklerin yer aldığı platform kapsamında düzenlenen Troya Talks etkinliğinde; Serkan Temiz, "Ahit: Musa'nın Hikayesi", Alper Gökhan ve Ali İhsan Kaya "Film ve Animasyonda Yenilikçi Yaklaşımlar" ve Hugh Man Adamson ile Anna Thamson "PACT Network&International Co-Production" oturumlarında konuşma gerçekleştirdi.

        "Perdeler Açılıyor" etkinliği ile Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarlarında, ziyaretçiler antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerini canlı izleme fırsatını yaşadı.

        Çanakkale Kordon’da ise extreme-bisiklet şovu renkli görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.

        Çocuklar festivalin üçüncü gününde, "Sezgin Maden ile 7 Bölge 7 Çocuk", "Troya'dan Masallar" ve "Gezici Kütüphane Çocuk Şenliği" ile hem eğlenip hem öğrenirken, "Karagöz Gölge Oyunu" ile de geleneksel oyunlarla tanıştı.

        Festivalin 3. gün etkinlikleri Anadolu Hamidiye Tabyasındaki Gazapizm konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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