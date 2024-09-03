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        Çanakkale'de kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:31 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:31
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        Çanakkale'de kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

        Çan-Çanakkale çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Gökhan Güven (36) için Göle köyünde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze törenine Güven'in ailesi, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, köy halkı ve iş arkadaşları katıldı.

        Güven'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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