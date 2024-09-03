Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 22 olaya müdahale edildi, 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
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