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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 22:30 Güncelleme: 03.09.2024 - 22:35
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 22 olaya müdahale edildi, 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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