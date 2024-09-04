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        Türkiye Genç Turizmciler Derneği Başkanı Sabırlıoğlu, 2024 turizm sezonunu değerlendirdi:

        ÇİĞDEM ALYANAK - Türkiye Genç Turizmciler Derneği Başkanı Onur Sabırlıoğlu, turizmde bu sene rekorlar yılı olduğunu belirterek, "Kruvaziyerler yanaşıyor, Kuşadası, Bodrum, bütün limanlarımız dolu. Havalimanlarına söyleyecek bir şey yok. Özellikle ağustos ayında neredeyse yüzde 90-95'leri gördü bütün oteller." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:47
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        Türkiye Genç Turizmciler Derneği Başkanı Sabırlıoğlu, 2024 turizm sezonunu değerlendirdi:
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        ÇİĞDEM ALYANAK - Türkiye Genç Turizmciler Derneği Başkanı Onur Sabırlıoğlu, turizmde bu sene rekorlar yılı olduğunu belirterek, "Kruvaziyerler yanaşıyor, Kuşadası, Bodrum, bütün limanlarımız dolu. Havalimanlarına söyleyecek bir şey yok. Özellikle ağustos ayında neredeyse yüzde 90-95'leri gördü bütün oteller." dedi.

        Sabırlıoğlı, AA muhabirine, Türkiye'de turizm sezonunun artık kasım ortasına kadar uzadığını söyledi.

        Bu sene itibarıyla yurt dışından gelen turist sayısında ve kişi başı geceleme anlamında güzel artışların olduğunu ifade eden Sabırlıoğlu, "Bu sene rekorlar yılı. Kruvaziyerler yanaşıyor. Kuşadası, Bodrum, her tarafta bütün limanlarımız dolu. Havalimanlarına söyleyecek bir şey yok. Özellikle ağustos ayında neredeyse yüzde 90-95'leri gördü bütün oteller. Ege ve Akdeniz çanağında ciddi bir artış oldu. Biz bunun sebebini de tanıtım ve pazarlamaya bağlıyoruz. Türkiye son 4-5 yılda ciddi bir tanıtım ve pazarlama çalışması başlattı. Bu da dünyaya örnek oldu." diye konuştu.

        Ülke genelinde 30 Ağustos haftasında otellerde boş yer kalmadığını anlatan Sabırlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Kara propaganda yapılıyor, bu da bizi üzüyor. 'Çok pahalı' algısı var ama ülkenin çeşitli bölgelerinde her bütçeye göre tatil imkanı var. Bunu tek bir noktada değerlendirmemek lazım. Şu anda Türkiye iyi bir yerde. Son 5 yılda turizm gelirlerimiz 2 katına çıktı, turist sayısı 2 katına çıktı. 25 milyondan, 60 milyona çıkarmak ciddi bir politika ister. Bu politika da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın başarısıdır. Biz de bundan turizmciler olarak memnunuz."

        - "Yunanistan'a gidiş var ama Yunanistan'dan da geliş var"

        Son dönemlerde yerli turistlerin Yunanistan'da tatil yapmaya yönelmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Sabırlıoğlu, şunları dile getirdi:

        "Yunanistan'a gidiş var ama Yunanistan'dan da geliş var. İlk defa Yunanistan'a gidilmiyor ama sosyal medyada bir algı oldu. Bodrum'u hangi Yunan adasıyla kıyasladığımıza bakmak lazım. Samos ile Bodrum'u kıyaslarsak, Samos daha ucuz. Mikonos veya Santorini ile kıyasladığımız zaman hala gerideyiz, biz daha ucuzuz onlara göre. Onların seviyesine çıkmamız lazım.

        Burada bakış açısı önemli. Bodrum ve Antalya'daki oteller ile Yunanistan'ın normal bir adasındaki otelleri kıyaslayamayız. Bizim hizmet kalitemiz ile onların hizmet kalitesini kıyaslayamayız. Buradan oraya gidiş var, bu da kapı vizesinden dolayı. Onlardan da ciddi geliş var Türkiye'ye. Bunları niye konuşmuyoruz? Ülke turizmine zarar vermek isteyen bir cenah var. Bunlara karşı dimdik ayaktayız."

        - "Gece müzeciliği Türkiye için bir nimet"

        Gece müzeciliğinin önemine vurgu yapan Onur Sabırlıoğlu, turizmde en büyük sıkıntının sıcak havada turistlerin gündüz dışarı çıkmaması olduğunu belirtti.

        Onur Sabırlıoğlu, şöyle devam etti:

        "Bakanlığımız güzel bir mantık yürüttü. 'Madem gündüz çıkartamıyorum, gece çıkartayım.' Ben 5 kez Efes'te müzeye gece gittim. Deneyimliyoruz ve oradan da notlar alıyoruz turizmci olarak. İlk senesi olmasına rağmen günlük 10 bine yakın girişler var. Gelen turistler de gece müzeciliğini denemeye başladı. Yerli turistlerden inanılmaz bir talep var. 60 liraya Müze Kartla, 300 müzeye giriyorsunuz. Gece müzeciliğinin Çanakkale, Antalya ve diğer bölgelerde artmasını istiyorum. Gece müzeciliği Türkiye için bir nimet çünkü her tarafımız antik şehir olduğu için bunları gece değerlendirmek önemli."

        Sabırlıoğlu, turizmcilerin 2025 yılı hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti:

        "2025 yılının iç turizm yılı olmasını ve bunun da devamının getirilmesini, her sene belli başlı bölgenin destinasyonlara girmesini ve buralara önem verilmesini istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bunları görüşüyoruz. İnşallah bu konuda iyi çalışma yapılırsa, 2025 yılından itibaren Türkiye'nin iç turizminde, 81 ili baz aldığımızda, farklı illerde özel çalışmalar yapılarak iç turizm yılı ilan edilirse çok güzel olur."

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