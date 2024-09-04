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        Engelli bireyler Çanakkale Boğazı'nda anı dalışı yaptı

        Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, engelli bireyle Çanakkale Boğazı'nda dalgıçlar eşliğinde "anı dalışı" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:42
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        Engelli bireyler Çanakkale Boğazı'nda anı dalışı yaptı
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        Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, engelli bireyle Çanakkale Boğazı'nda dalgıçlar eşliğinde "anı dalışı" yaptı.

        Festival etkinlikleri kapsamında kayıt yaptıran engelli bireyler, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda bir araya geldi.

        Burada dalgıçlar tarafından verilen teorik eğitimlere katılan engelli bireyler daha sonra sahil kenarına geçti.

        Dalış giysilerini giyip son hazırlıklarını yapan engelli bireyler, burada dalgıçlar yardımıyla "anı dalışı" gerçekleştirdi.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, engellilerin gerçekleştireceği "anı dalışı" öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kültür Yolları Festivalleri'nin Çanakkale ayağının 31 Ağustos'ta görkemli bir şekilde başladığını dile getirdi.

        Bütün etkinliklerin devam ettiğini, her etkinliğin katılımcısının fazla olduğunu aktaran Kaşdemir, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'ni, Çanakkaleliler ve komşu illerde yaşayanların çok sevdiğini belirtti.

        Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda bugün yüzlerce kişinin "anı dalışı" yapacağını anlatan Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak Sualtı Parkı oluşturmuştuk. Ortaya bir iddia koymuştuk 'Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli dalış merkezi olacağız' diye. Halkımızda dalış bilincini oluşturmak, dalışa meraklandırmak amacıyla yaklaşık 500 kişiye anı dalışı yaptıracağız. İlk deneyimleri olacak ve suyun altındaki muhteşem görüntülerle karşılaşma imkanına sahip olacaklar. Umut ediyorum ki bu etkinlikten sonra bir çok kişi dalışa ilk adımını atmış olacak." diye konuştu.

        Bugün daha anlamlı bir işin arifesinde olduklarını ifade eden Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

        "Engelli arkadaşlarımızla dalış yapacağız. Onlar dezavantajlı gruptaki insanlar ama engelli insanların eğer aklında, kalbinde engel yoksa her şeyi yapabileceklerini, her sporu başarıyla icra edebileceklerini ortaya defalarca koydular. Engelli arkadaşlarımız suyun altına dalış gerçekleştirecekler, zaman tünelinde bir yolculuk yapmış olacaklar, suyun altındaki muhteşemliği görmüş olacaklar. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu işin içinde olduğumuz için mutluyuz."

        Dalgıçlar eşliğinde "anı dalışı" yapan 62 yaşındaki Eyüp Toğral, "Çok güzel çok hoşuma gitti. Tekrarını isterim. Harika suyun altı. Balıklarla gezip dolaşıyorsun. Hiçbir tedirginlik hissetmedim yüzmeyi bildiğim için. Suyun altına dalmak yüzmekten daha güzelmiş. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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