Engelli bireyler Çanakkale Boğazı'nda anı dalışı yaptı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, engelli bireyle Çanakkale Boğazı'nda dalgıçlar eşliğinde "anı dalışı" yaptı.

Festival etkinlikleri kapsamında kayıt yaptıran engelli bireyler, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda bir araya geldi.

Burada dalgıçlar tarafından verilen teorik eğitimlere katılan engelli bireyler daha sonra sahil kenarına geçti.

Dalış giysilerini giyip son hazırlıklarını yapan engelli bireyler, burada dalgıçlar yardımıyla "anı dalışı" gerçekleştirdi.

Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda bugün yüzlerce kişinin "anı dalışı" yapacağını anlatan Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak Sualtı Parkı oluşturmuştuk. Ortaya bir iddia koymuştuk 'Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli dalış merkezi olacağız' diye. Halkımızda dalış bilincini oluşturmak, dalışa meraklandırmak amacıyla yaklaşık 500 kişiye anı dalışı yaptıracağız. İlk deneyimleri olacak ve suyun altındaki muhteşem görüntülerle karşılaşma imkanına sahip olacaklar. Umut ediyorum ki bu etkinlikten sonra bir çok kişi dalışa ilk adımını atmış olacak." diye konuştu.

Bütün etkinliklerin devam ettiğini, her etkinliğin katılımcısının fazla olduğunu aktaran Kaşdemir, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'ni, Çanakkaleliler ve komşu illerde yaşayanların çok sevdiğini belirtti.

Bugün daha anlamlı bir işin arifesinde olduklarını ifade eden Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Engelli arkadaşlarımızla dalış yapacağız. Onlar dezavantajlı gruptaki insanlar ama engelli insanların eğer aklında, kalbinde engel yoksa her şeyi yapabileceklerini, her sporu başarıyla icra edebileceklerini ortaya defalarca koydular. Engelli arkadaşlarımız suyun altına dalış gerçekleştirecekler, zaman tünelinde bir yolculuk yapmış olacaklar, suyun altındaki muhteşemliği görmüş olacaklar. Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu işin içinde olduğumuz için mutluyuz."