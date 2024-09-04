Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

Bonomo, "Kara Konular", "Dem", "Tükeniyor Ömrüm" ve "Güneş" gibi en sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde, Yıldız Tilbe'nin "Delikanlım" şarkısını kendisini dinlemeye gelen hayranlarına söyletti. ​​​​​​​

Çocuklar, festivalin dördüncü gününde çocuk tiyatrosu "Ege ile Gaga" ve meddah anlatımıyla gönüllerince eğlendi.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "İpekten Sanata", Handesanat Atölye'de ise Keçecilik Atölyesi çalışmaları düzenlendi. Sanatseverler atölyelerde yeni bilgi ve beceriler deneyimledi.

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