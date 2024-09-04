Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 4'üncü gün etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 17:04 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 4'üncü gün etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9'uncu durağı olan Çanakkale'de, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde müzisyen Orhan Çakmak dinleyicileriyle buluştu.

        Troya Müzesi Saffet Paşa Konferans Salonu'nda 3. Troas Sempozyumu festival katılımcılarını ağırlamaya devam etti.

        Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "İpekten Sanata", Handesanat Atölye'de ise Keçecilik Atölyesi çalışmaları düzenlendi. Sanatseverler atölyelerde yeni bilgi ve beceriler deneyimledi.

        Kolin Otel'de gerçekleşen Troya Film Platform etkinliğinde sinema sanatı üzerine konuşuldu.

        Çanakkale Seramik Müzesi'nde Geleneksel Çanakkale Seramikleri Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.

        Çocuklar, festivalin dördüncü gününde çocuk tiyatrosu "Ege ile Gaga" ve meddah anlatımıyla gönüllerince eğlendi.

        Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde konser veren Can Bonomo'yu çok sayıda kişi dinlemeye geldi.

        Bonomo, "Kara Konular", "Dem", "Tükeniyor Ömrüm" ve "Güneş" gibi en sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde, Yıldız Tilbe'nin "Delikanlım" şarkısını kendisini dinlemeye gelen hayranlarına söyletti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de eşini boğarak öldüren koca ile kardeşinin yargılanmasına devam...
        Çanakkale'de eşini boğarak öldüren koca ile kardeşinin yargılanmasına devam...
        Saliha Gizem'i öldürüp gömen iki kardeş, suçlamaları reddetti
        Saliha Gizem'i öldürüp gömen iki kardeş, suçlamaları reddetti
        Çanakkale'de silahla vurulan 3 sokak köpeğinden 2'si öldü
        Çanakkale'de silahla vurulan 3 sokak köpeğinden 2'si öldü
        Çanakkale'de 50 bin makaron ele geçirildi
        Çanakkale'de 50 bin makaron ele geçirildi
        Çanakkale Valisi Toraman'dan Gelibolu'ya ziyaret
        Çanakkale Valisi Toraman'dan Gelibolu'ya ziyaret
        Çanakkale Kültür Yolu Festivali kültür ve sanatı buluşturan etkinliklerle s...
        Çanakkale Kültür Yolu Festivali kültür ve sanatı buluşturan etkinliklerle s...