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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 19:48 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:00
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Pıtırelli köyünün Çardaktepe mevkisindeki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Köylülerin de destek vermesiyle orman ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

        Yangın nedeniyle 30 kovan arı telef oldu, 1 hektar tarım arazisi zarar gördü.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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