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        Çanakkale Valisi Toraman'dan Gelibolu'ya ziyaret

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:41
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        Çanakkale Valisi Toraman'dan Gelibolu'ya ziyaret
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        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Gelibolu Kaymakamlığını ziyaret eden Toraman, Kaymakam Bekir Abacı'dan ilçenin genel durumuna ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Gelibolu Belediyesini de ziyaret eden Vali Toraman, ardından şehit Binbaşı Koray Onay'ın annesi Nahide Onay ve babası Süleyman Sinan Onay'ın evine giderek bir süre sohbet etti.

        Toraman, Gelibolu Mevlevihanesi, Fener Tepesi ve Yazıcızade Camisi'ni gezerek incelemelerde bulundu, tarihi mekanlarla ilgili yetkililer tarafından bilgilendirildi.

        İlçedeki polis ve jandarma uygulama noktalarına da uğrayan Toraman, buralarda görevli personelle bir araya geldi.

        Yapılan denetim ve kontroller hakkında yetkililerden bilgi alan Toraman, vatandaşın can güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla hizmet veren emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

        Bolayır köyünde restorasyon çalışmaları devam eden Gazi Süleyman Paşa Türbesi'ni ziyaret eden Ömer Toraman, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Türbe içinde bulunan Şair Namık Kemal'in mezarını da ziyaret eden Toraman daha sonra gittiği Gelibolu Belediyesinde Başkan Ali Kamil Soyuak'tan, belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.

        Gelibolu'nun yeni feribot terminalinde incelemelerde bulunan Vali Toraman'a ziyaretlerinde Kaymakam Abacı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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