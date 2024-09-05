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        Çanakkale'de 50 bin makaron ele geçirildi

        Çanakkale'nin Çan ve Gökçeada ilçelerinde polis ekiplerince 50 bin boş makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:39
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        Çanakkale'de 50 bin makaron ele geçirildi
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        Çanakkale'nin Çan ve Gökçeada ilçelerinde polis ekiplerince 50 bin boş makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Eylül'de Çan ve Gökçeada'da kaçakçılık suçlarının deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalarda, 50 bin dal bandrolsüz boş makaron, 1580 dal doldurulmuş sigara, 255 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 129 kilogram kıyılmış tütün, 8 kilo bandrolü kesilmiş tütün, 234 paket gümrük kaçağı bandrolsüz tütün 7 adet vozol marka elektronik sigara ele geçirildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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