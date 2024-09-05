Çanakkale'de 50 bin makaron ele geçirildi

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Eylül'de Çan ve Gökçeada'da kaçakçılık suçlarının deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çanakkale'nin Çan ve Gökçeada ilçelerinde polis ekiplerince 50 bin boş makaron ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

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