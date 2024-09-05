Çan Kent Konseyi üyeleri İnkaya Mağarası'nı ziyaret etti

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kent Konseyi üyeleri, İnkaya Mağarası'nı ziyaret ederek kazı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Çan Kent Konseyi Başkanı Turhan Demir, Çan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kazının sponsoru Truva Bakır'ın Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Naci Tülek, ilçeye bağlı Bahadırlı köyündeki İnkaya Mağarası'nı gezdi.

İnkaya Mağarası Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer, yaptığı açıklamada, İnkaya Mağarası'nın kuzey, güney ve batısında 3 girişin olduğu bölümlerdeki açmalarda çalışmaya başladıklarını bildirdi.