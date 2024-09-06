Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Troya Antik Kenti'nde 3 bin 500 yıllık ok ucu ve aşık kemiği bulundu

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yaklaşık 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti kazılarında 3 bin 500 yıllık ok ucu ve aşık kemiği ile "bız" olarak bilinen sivri uçlu kumaş ve deri delme aparatına ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Troya Antik Kenti'nde 3 bin 500 yıllık ok ucu ve aşık kemiği bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yaklaşık 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti kazılarında 3 bin 500 yıllık ok ucu ve aşık kemiği ile "bız" olarak bilinen sivri uçlu kumaş ve deri delme aparatına ulaşıldı.

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve resmi kazıları 1870'li yıllarda başlayan, pek çok arkeolojik keşfin yapıldığı Troya'da çalışmalar 12 aylık dönemde sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve ana sponsor İÇDAŞ AŞ'nin sağladığı imkanlarla yürütülen kazılardaki buluntular arkeologlara önemli ipuçları veriyor.

        Kazı heyeti başkanı ve ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine, bu sene "Son Tunç Çağı kalesi" olarak adlandırdıkları prehistorik höyüğün içinde farklı alanlarda çalıştıklarını, bununla önceki kazılardaki bazı sorulara cevap verebilmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Şu anda kazı yapılan yerde "Troya 6" ve "Troya 7" olarak tanımladıkları ve Homeros Troyası ile ilişkilendirilen, milattan önce 1500-1600'lerde başlayıp 1200'lere kadar devam eden savunma duvarı ve saray yapılarının kronolojik ilişkilerini anlamayı ve spesifik olarak daha iyi tarihlendirmeyi amaçladıklarını anlatan Aslan, şu bilgileri verdi:

        "Troya'nın en büyük saray yapılarından biri olan ve 1893-1894'te keşfedilmiş ama daha sonra 1930'lardaki Carl Blegen dönemi kazılarında açığa çıkarılmış '6 M Sarayı' olarak tanımlanan en büyük saray yapılarından birinin önünü kazıyoruz. Sağımızda da Troya 6 kale duvarı var. Bu ikisi arasındaki sur yapısı ile saray yapısı arasındaki dolguyu, bunların arasındaki ilişkiyi anlamak için çalıştık. Önceki dönem kazılarının topraklarını kaldırdık. İlginç bir şekilde burada bizim Son Tunç Çağı olarak tanımladığımız kontekste birçok kemik buluntu karşımıza çıktı. Sürpriz şekilde ok uçları, kemik bızlar ve bir aşık kemiğini aynı konteks içinde bir arada bulduk. Bunların müzeye verilmesi öncesi temizlenmesi ve iyice anlaşılması için laboratuvar çalışmalarına başladık."

        - "Bunların hepsi aynı tabakadan birbirine bağlantılı şekilde çıktı"

        Prof. Dr. Aslan, buldukları kemikten yapılmış iki ok ucunun iyi korunmuş durumda olduğunu dile getirdi.

        Bunların hem av hem de savaş için kullanıldığını söyleyen Aslan, "Bir okun ucuna takılarak kullanılıyor. Arkeolojik tahribat tabakalarında da bu tür ok uçlarına rastlayabiliyoruz. Deri işlemede, deriden yağ çıkarmada kullanılan bızlar var. Troya'da çok fazla görmediğimiz aşık kemiği çıktı. Bunların hepsi aynı tabakadan birbirine bağlantılı şekilde çıktı." diye konuştu.

        Aslan, büyük ihtimalle aynı mekanın içinde olduğunu değerlendirdikleri bu buluntuların kendilerini şaşırttığını ve sevindirdiğini belirtti.

        Aşık kemiğinin Neolitik dönemden itibaren oyun için kullanıldığını bildiklerini ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Burada bunun güzel bir örneğiyle karşı karşıyayız. İki yüzeyi düzeltiliyor ve çok net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Tabiri caizse bir zar oyunu gibi kullanıldığını biliyoruz. Bu, yaklaşık 3 bin 500 yıllık aşık kemiği oyununun bir parçası. Bunların sayısı bazı yerlerde çok çok daha fazla. Bu da son dönemde karşımıza çıkan ünik, ilginç buluntulardan biri. Aşık kemiği, at ya da farklı büyükbaş hayvanlarının aşık kemiklerinin yüzeyleri düzeltilerek kullanılıyor. Daha önceki kazılarda da bu tür buluntular karşımıza çıkmıştı. Bu buluntu, son 10 yılda yaptığımız kazılarda ortaya çıkan ilk ve tek aşık kemiği."

        Buluntuların, özellikle saray yapısı denilen savunma duvarının iç duvarındaki mekanlara ait olduğunu aktaran Aslan, "Bunlar sıradan buluntular değil, her yerde bulamıyorsunuz. Yönetici sınıfının yaşamış olduğu düşünülen yerlerde karşımıza çıkıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Metrobüste korkutan yangın!
        Metrobüste korkutan yangın!
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler
        İki kişi devrilen vincin sepetinde! Ölümle burun buruna!
        İki kişi devrilen vincin sepetinde! Ölümle burun buruna!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        OKS'ye özgürlük geliyor
        OKS'ye özgürlük geliyor
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Trump Musk'ı komisyon başkanı yapacak
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi

        Benzer Haberler

        Otomobil tarlaya devrildi: Anne-kız öldü
        Otomobil tarlaya devrildi: Anne-kız öldü
        Çanakkale'de silahla vurulan 3 sokak köpeğinden 2'si öldü (2)
        Çanakkale'de silahla vurulan 3 sokak köpeğinden 2'si öldü (2)
        Çanakkale'de sulama kanalına devrilen otomobil sürücüsü öldü
        Çanakkale'de sulama kanalına devrilen otomobil sürücüsü öldü
        Çanakkale'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
        Çanakkale'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
        Çan Kent Konseyi üyeleri İnkaya Mağarası'nı ziyaret etti
        Çan Kent Konseyi üyeleri İnkaya Mağarası'nı ziyaret etti
        Çanakkale'de eşini boğarak öldüren koca ile kardeşinin yargılanmasına devam...
        Çanakkale'de eşini boğarak öldüren koca ile kardeşinin yargılanmasına devam...