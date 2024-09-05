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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ile annesi öldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ile annesi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 22:56 Güncelleme: 05.09.2024 - 22:56
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ile annesi öldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ile annesi hayatını kaybetti.

        Bayramiç'ten Ezine ilçesi yönüne giden Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki 17 HJ 701 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Alacaoğlu ile annesi Gülten Yalçıntepe (60), Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anne ile kızı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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