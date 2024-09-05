GÜNCELLEME - Çanakkale'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ile annesi öldü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ile annesi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ile annesi hayatını kaybetti.
Bayramiç'ten Ezine ilçesi yönüne giden Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki 17 HJ 701 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Alacaoğlu ile annesi Gülten Yalçıntepe (60), Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anne ile kızı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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