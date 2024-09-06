Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali programı kapsamında düzenlenen ve 31 Ağustos'ta başlayan Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 6'ncı gün etkinlikleri gerçekleştirildi.

Festivalde dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen "Türkülerimiz ve Oyunlarımız" programı ile Çanakkaleliler eğlenceli saatler yaşadı.

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde "Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı" düzenlendi. İki bölümden oluşan etkinliğin ilkinde; somut olmayan kültürel miras alanında uzman hocaların sunumlarının yer aldığı söyleşi gerçekleştirildi. İkinci bölümde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serkan Emir Erkmen'in moderatörlüğünde çalıştay yapıldı.

Troya Müzesi Çocuk Etkinlik Alanı'ndaki "Kültür Koruyucuları Eğitim ve Etkinlik Atölyesi"nde çocuklara kültür varlıklarının önemi anlatıldı. Daha sonra, atölye çalışmasına katılan çocuklar tarihi mirası koruma yollarını öğrendi. Müzede ayrıca "Homeros’un İzinde Troya" etkinliği sunuldu. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "İpekten Sanata", Nedime Hanım Konağı'nda ise "Ahşap Baskı" atölyelerine katılan Çanakkaleliler sanatla dolu bir gün geçirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Züleyha Ortak'ın sunumuyla gerçekleşen "Sınırsız Sohbetler" programı, klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak'ı ağırladı. Budak, hayat, yakın çevre, ilişkiler, öz güven sorunları ve narsizmle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Çocuklar festivalin 6'ncı gününde, "Kavuklu ile Pişekar Orta Oyunu" ile geleneksel oyunlarla tanıştı. Ayrıca, "Feyza Hoca ile Çocuk Jimnastiği" etkinliğinde spor yapma imkanı buldu. Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleşen "Anı Dalışı" etkinlikleri de sürdü. Kayıt yaptıran katılımcılar, teorik eğitimin ardından dalgıçlar eşliğinde Anadolu Hamidiye Tabyası Dalış Noktası'ndan Çanakkale Boğazı'na girerek su altı dünyasını keşfe çıktı.