Çanakkale'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsünün cenazesi toprağa verildi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi nedeniyle annesiyle hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi nedeniyle annesiyle hayatını kaybeden sürücünün cenazesi defnedildi.
Bayramiç Adliyesi savcılık kalemi çalışanı Ünzile Alacaoğlu için ilçedeki Çarşı Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Alacaoğlu'nun ailesinin yanı sıra Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Cem Atılgan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek, Bayramiç Cumhuriyet Başsavcısı Recep Uysal, Garnizon Komutanı Salih Albayrak, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Kaya, adliye personeli ve yakınları katıldı.
Kılınan namazın ardından Alacaoğlu'nun cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Bayramiç'ten Ezine ilçesi yönüne giden Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki 17 HJ 701 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu sulama kanalına devrilmişti. Kazada ağır yaralanan Alacaoğlu dün gece, yanında bulunan annesi Gülten Yalçıntepe (60) bugün, Ezine Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.