Yenice'de "20. Issız Cuma Hayrı" yapıldı

Etkinliğe, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay ile vatandaşlar katıldı.

Camide okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'le başlayan program, cuma namazının kılınmasıyla devam etti.

Kale Grubu tarafından organize edilen etkinlik, Seyvan ve Çakıroba köyleri arasındaki tarihi Issız Cuma Camisi'nde yapıldı.

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