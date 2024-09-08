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        Gelibolu Yarımadası'nda 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü etkinliği düzenlendi

        Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü'nde 500 bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:56
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        Gelibolu Yarımadası'nda 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü etkinliği düzenlendi
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        Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü'nde 500 bisiklet tutkunu pedal çevirdi.

        Sabah saatlerinde Eceabat ilçesinin Kilitbahir Kalesi önünde toplanan sporcular, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, bisikletseverler olarak, tarihin akışının değiştiği bu toprakları yalnız bırakmadıkları için katılımcılara teşekkür etti.

        13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü'nün sadece bir spor, sadece sosyal bir etkinlik olmadığını dile getiren Kaşdemir, "Bu müstesna topraklara Tarihi Alan Başkanlığı olarak gözümüz gibi bakıyoruz. Ama bu güzel topraklar, bu müstesna mekanlar sizlerle daha da güzel hale geliyor. Her yıl buradasınız. Bir kez daha huzurlarınızda bize bu toprakları vatan yapanları, Cumhuriyetimizi kuranları, bu vatanı kurtaranları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını rahmetle, şükranla yad ediyoruz." diye konuştu.

        Yaklaşık 50 kilometrelik parkur hakkında bilgilendirilen sporcular, sürüş öncesi ısınma hareketleri yaptı.

        13. Şehitlere Saygı Bisiklet Sürüşü, Kilitbahir-Namazgah Tabyası'ndan başlayıp Şahindere Şehitliği, Alçıtepe köyü istikametinden Çanakkale Şehitler Abidesi'nde son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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