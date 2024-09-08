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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 17:51 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:51
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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, elebaşılığını A.K'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşı A.K. dahil 7 zanlı, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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