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        ÇOMÜ Eko Titans Takımı'na TEKNOFEST 2024'ten "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü"

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eko Titans Takımı, TEKNOFEST 2024'te layık görüldüğü "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü" ile önemli bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:32
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        ÇOMÜ Eko Titans Takımı'na TEKNOFEST 2024'ten "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü"
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eko Titans Takımı, TEKNOFEST 2024'te layık görüldüğü "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü" ile önemli bir başarıya imza attı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÇOMÜ inovatif projeleriyle ulusal ve uluslararası platformlarda başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

        Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz'in danışmanlığında, Enerji Kaynakları ve Yönetimi ABD doktora öğrencisi Gürkan Akarken'in liderliğinde ve mezun öğrenci Gökçe Kayatepe'nin katkılarıyla oluşturulan "Eko Titans" takımı, TEKNOFEST 2024 Antalya finalinde önemli bir başarıya imza attı.

        Takım, "Çevre ve Enerji Teknolojileri" kategorisinde geliştirdikleri "Isı yalıtımlı ve kendi kendini temizleyen jeopolimer levha üretimi" projesiyle Ticarileşme Potansiyeli Ödülü'nü kazandı.

        Proje, çevre dostu ve sürdürülebilir özellikleriyle öne çıkıyor. Rakiplerine göre daha az CO2 salınımı ile üretilen bu levhalar, ısı yalıtımı, yanmazlık ve anti bakteriyel özellikleriyle dikkati çekiyor.

        Ayrıca, levhaların üretiminde Türkiye'nin değerli kaynaklarından olan kaolin ve bor gibi madenler kullanılarak, yerli madenlerin katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülmesi sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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