Ezine'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu

Kendisini merakla bekleyen annesi Yakut A. ile kavuşan R.G. daha sonra kontrol amacıyla 112 Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine götürüldü.

Ekipler, ev ve iş yerleri ile ormanlık alanda çalışma başlattı.

Köy girişindeki kameraları inceleyen ekipler, R.G'nin köyden çıkış yaptığını tespit etti.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki evinden dün ayrılan 12 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

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