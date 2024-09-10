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        Ezine'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu

        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki evinden dün ayrılan 12 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:25 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:25
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        Ezine'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeki evinden dün ayrılan 12 yaşındaki çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerince bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

        Pınarbaşı köyünde yaşayan 12 yaşındaki R.G, okuldan döndükten sonra çantasının yırtıldığını söylediği annesi Yakut A. ile tartıştı. Annesinin kızması üzerine R.G. evden ayrıldı.

        Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

        Köy girişindeki kameraları inceleyen ekipler, R.G'nin köyden çıkış yaptığını tespit etti.

        Ekipler, ev ve iş yerleri ile ormanlık alanda çalışma başlattı.

        12 yaşındaki R.G, köyüne 7 kilometre mesafede Bozcaalan mevkiinde bir ağacın tepesinde uyurken bulundu.

        Kendisini merakla bekleyen annesi Yakut A. ile kavuşan R.G. daha sonra kontrol amacıyla 112 Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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