Çanakkale'de menengiçe aşılanan Antep fıstığının hasadı başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy'de, ilk kez 64 yıl önce menengiç ağaçlarına aşılanan ve yıllar içinde sayısı artırılarak yörede önemli bir gelir kaynağına dönüştürülen Antep fıstığının hasadına başlandı.

Çanakkale'den Gaziantep'e 1960 yılında askerlik görevini yapmak için giden Hüseyin Çolak, Antep fıstığını yöresine kazandırmak için menengiç ağaçlarına aşılama yaptı.

Ağaçlar ilk meyvelerini vermeye başladıktan sonra sayısını artırmaya karar veren Çolak, yöreye önemli bir gelir kaynağı kazandırmış oldu.

Yaklaşık 4 bin 744 dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriciliği gerçekleştirilen Çanakkale'de 345 bin verim çağında, 24 bin meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 369 bin yabani Antep fıstığı ağacı bulunuyor.

- 7 bin menengiç ağacı aşılandı

Vali Ömer Toraman, hasadın yapıldığı arazide gazetecilere, Çanakkale'nin tarımsal potansiyeli çok yüksek bir il olduğunu hem ürün çeşitliliği hem de üretim miktarında özellikle bazı üretimlerde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Bu tarımsal potansiyeli daha da çeşitlendirmek için üreticiler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarının gayret gösterdiğini belirten Toraman, "Burada sevindirici olan şu; daha çok Güneydoğu Anadolu ile özdeşleşmiş bir ürün olan Antep fıstığını Çanakkale'de doğal yabani menengiçe aşılayarak üretmiş olmaları. 1960'lı yıllarda bir köylü vatandaşımızın Antep'te askerlik yaptığı sırada görmesi ve burada aşılama yapmasıyla başlamış bir hareket. Tabii o zamanlar çok sınırlı ölçekte olan aşılama faaliyetlerinin daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığımız ile İl Özel İdaremizin destekleriyle daha planlı, daha projeli, daha sistemli hale getirildiğini görüyoruz." diye konuştu.