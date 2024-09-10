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        Çanakkale'de menengiçe aşılanan Antep fıstığının hasadı başladı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy'de, ilk kez 64 yıl önce menengiç ağaçlarına aşılanan ve yıllar içinde sayısı artırılarak yörede önemli bir gelir kaynağına dönüştürülen Antep fıstığının hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:57 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:57
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        Çanakkale'de menengiçe aşılanan Antep fıstığının hasadı başladı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy'de, ilk kez 64 yıl önce menengiç ağaçlarına aşılanan ve yıllar içinde sayısı artırılarak yörede önemli bir gelir kaynağına dönüştürülen Antep fıstığının hasadına başlandı.

        Çanakkale'den Gaziantep'e 1960 yılında askerlik görevini yapmak için giden Hüseyin Çolak, Antep fıstığını yöresine kazandırmak için menengiç ağaçlarına aşılama yaptı.

        Ağaçlar ilk meyvelerini vermeye başladıktan sonra sayısını artırmaya karar veren Çolak, yöreye önemli bir gelir kaynağı kazandırmış oldu.

        Devlet desteğiyle yıllar içinde daha çok ağacın aşılanmasıyla, bölgedeki üretici sayısı da arttı.

        Yaklaşık 4 bin 744 dekar alanda Antep fıstığı yetiştiriciliği gerçekleştirilen Çanakkale'de 345 bin verim çağında, 24 bin meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 369 bin yabani Antep fıstığı ağacı bulunuyor.

        Bu ağaçlardan yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 660 ton ürün alınıyor.

        Gelecek yıl Ayvacık'ta yaygın olarak bulunan yabani Antep fıstığı anacı üzerine aşılama yapılarak üretime kazandırılması için yaklaşık 60 bin adet göz aşılaması hedefleniyor.

        - 7 bin menengiç ağacı aşılandı

        Vali Ömer Toraman, hasadın yapıldığı arazide gazetecilere, Çanakkale'nin tarımsal potansiyeli çok yüksek bir il olduğunu hem ürün çeşitliliği hem de üretim miktarında özellikle bazı üretimlerde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

        Bu tarımsal potansiyeli daha da çeşitlendirmek için üreticiler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarının gayret gösterdiğini belirten Toraman, "Burada sevindirici olan şu; daha çok Güneydoğu Anadolu ile özdeşleşmiş bir ürün olan Antep fıstığını Çanakkale'de doğal yabani menengiçe aşılayarak üretmiş olmaları. 1960'lı yıllarda bir köylü vatandaşımızın Antep'te askerlik yaptığı sırada görmesi ve burada aşılama yapmasıyla başlamış bir hareket. Tabii o zamanlar çok sınırlı ölçekte olan aşılama faaliyetlerinin daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığımız ile İl Özel İdaremizin destekleriyle daha planlı, daha projeli, daha sistemli hale getirildiğini görüyoruz." diye konuştu.

        Vali Toraman, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri aktardı:

        "Bölgede bu yıl yaklaşık 7 bin civarında menengiç ağacına 21 bin göz aşılama yapıldı. Bunu her yıl katlanarak devam ettirmek niyetindeyiz. Sadece bu köyde değil komşu köylerde de bu ağaçların aşılanmasıyla ciddi bir Antep fıstığı üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız. Daha da artırabilecek potansiyelimiz var. Bu ürün belli bir miktara ulaşınca vatandaşlarımızın talebi üzerine tesis yaparak hizmete sunmuş bulunuyoruz. Bu projemize de Güney Marmara Kalkınma Ajansı büyük bir finansal destek sağladı. İl Özel İdaremiz finansal destek sağlayarak bu tesisin yapılmasını ve bugün hizmete sunulmasını hazır hale getirdi."

        Toraman, üretim faaliyetlerinin kadın kooperatifiyle örgütlenmiş olmasını kıymetli bulduklarını sözlerine ekledi.

        Daha sonra Vali Toraman ve beraberindekiler, Antep Fıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi'ni gezerek bilgi aldı.

        Ardından köyde devam hasat etkinliğine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Erdem Erdoğan ve Şapköy Muhtarı Nevzat Kaptan ile köy sakinleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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