Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltında alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltında alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen evlerden birine koçbaşıyla giren ekipler, narkotik köpeği eşliğinde yaptıkları aramada, evin sundurmasına gizlenen uyuşturucuyu buldu.

        Yapılan aramalarda, 51 parça halinde toplam 140,21 gram sentetik uyuşturucu, 58 sentetik ecza hap, 3 kök kenevir bitkisi, çalıntı motosiklet, av tüfeği, hassas terazi, bıçak ve 4 kılıç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan B.K. ve S.Ü, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı, 9 kişi ise salıverildi.

        Serbest bırakılan şüphelilerden A.K. ile E.A. hakkında ayrıca "kılıç ve hançer" ile "av tüfeği" bulundurma suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Eygi'nin 'kazayla' vurulduğunu söyledi
        Eygi'nin 'kazayla' vurulduğunu söyledi
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        "Ali Koç işine, kulübüne aşık biri"
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        Jose Mourinho, HT Spor'da!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de menengiçe aşılanan Antep fıstığının hasadı başladı
        Çanakkale'de menengiçe aşılanan Antep fıstığının hasadı başladı
        Ezine'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu
        Ezine'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu
        Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki Resul, 17 saat sonra bulundu (2)
        Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki Resul, 17 saat sonra bulundu (2)
        Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki Resul için arama çalışması
        Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki Resul için arama çalışması
        Çan'da Geleneksel Hacı Fatma Bodur Hayrı yapıldı
        Çan'da Geleneksel Hacı Fatma Bodur Hayrı yapıldı
        Çanakkale'deki kazıda 3900 yıllık silindir mühür ve yaklaşık 3400 yıllık ku...
        Çanakkale'deki kazıda 3900 yıllık silindir mühür ve yaklaşık 3400 yıllık ku...