Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltında alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen evlerden birine koçbaşıyla giren ekipler, narkotik köpeği eşliğinde yaptıkları aramada, evin sundurmasına gizlenen uyuşturucuyu buldu.

Yapılan aramalarda, 51 parça halinde toplam 140,21 gram sentetik uyuşturucu, 58 sentetik ecza hap, 3 kök kenevir bitkisi, çalıntı motosiklet, av tüfeği, hassas terazi, bıçak ve 4 kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.K. ve S.Ü, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı, 9 kişi ise salıverildi.

Serbest bırakılan şüphelilerden A.K. ile E.A. hakkında ayrıca "kılıç ve hançer" ile "av tüfeği" bulundurma suçlarından işlem yapıldı.