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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:35 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:40
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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Çanakkale İzmir Otoyolunun Ezine ilçesi yakınlarında, 3 şüpheliyle 2'si Afganistan, 8'i Filistin, 11'i Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yürütülen çalışmada ele geçirilen 5 bin lira, 2 araç, 1 el hava pompası, 8 can yeleği, 6 şambrele el konuldu.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.Ş, H.S, F.B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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