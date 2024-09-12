Çan Belediyesi otobüs durağına zarar veren gençleri mizahi paylaşımla uyardı

Çanakkale'nin Çan ilçe Belediyesi, kapalı otobüs durağına tekme ve yumruklarla zarar veren gençlere, sosyal medya hesabından yaptığı mizahi paylaşımla uyarıda bulundu.

Bazı gençlerin zaman zaman kapalı otobüs durağına tekme ve yumruklarla zarar verdiği, çeşitli yazılar yazdığı, boks ve güreş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından bu görüntüler eşliğinde "Çan Belediyesi Boks Şube" başlığıyla ve mizahi bir dille yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: