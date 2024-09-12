Çan Belediyesi otobüs durağına zarar veren gençleri mizahi paylaşımla uyardı
Çanakkale'nin Çan ilçe Belediyesi, kapalı otobüs durağına tekme ve yumruklarla zarar veren gençlere, sosyal medya hesabından yaptığı mizahi paylaşımla uyarıda bulundu.
Çanakkale'nin Çan ilçe Belediyesi, kapalı otobüs durağına tekme ve yumruklarla zarar veren gençlere, sosyal medya hesabından yaptığı mizahi paylaşımla uyarıda bulundu.
Bazı gençlerin zaman zaman kapalı otobüs durağına tekme ve yumruklarla zarar verdiği, çeşitli yazılar yazdığı, boks ve güreş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Belediyenin sosyal medya hesabından bu görüntüler eşliğinde "Çan Belediyesi Boks Şube" başlığıyla ve mizahi bir dille yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Çan Belediyesi boks kursları başladı, tam gaz devam ediyor. Sadece boks kulübü değiliz. İşte genç erkekler serbest güreşlerindeki antrenmanlarımızdan kesitler. Ah akıllı çocuğum ah, eline boks eldiveni giysene. Çok acımış olmalı. Hafta içi Mavi Masa'ya uğrarsan sana bir boks eldiveni hediye edelim. Gurur tablosu baksana. Marifetlerimizi de göstermeden yapamayız. Gelelim güzel sanatlar boyama karalama işlerine. Bize kazandırılan bu üstün ödüllü şaheserlerden dolayı takdir ediyoruz..."
Videonun sonunda, "Belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK madde 152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir." hatırlatması yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.