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        Çanakkale'de motosikletle uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletle uyuşturucu kuryeliği yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 21:24 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:24
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        Çanakkale'de motosikletle uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletle uyuşturucu kuryeliği yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ezine'den Bayramiç'e motosikletle uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı 17 AFU 242 plakalı motosikleti, ilçe girişinde durdurdu.

        Gözaltına alınan iki şüphelinin üzerinde ve motosiklette yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlıların İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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