Çanakkale'de motosikletle uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletle uyuşturucu kuryeliği yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletle uyuşturucu kuryeliği yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ezine'den Bayramiç'e motosikletle uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı 17 AFU 242 plakalı motosikleti, ilçe girişinde durdurdu.
Gözaltına alınan iki şüphelinin üzerinde ve motosiklette yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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