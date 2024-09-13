İngiltere'nin Snettisham köyünden Küçükanafarta köyüne ziyaret

İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki Snettisham köyünden bir heyet, kardeş köy olan Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyünü ziyaret etti.

Gelibolu Derneği ile İngiltere'deki Gallipoli Dardanelles International Derneği tarafından yürütülen kardeş köy ilişkileri kapsamında 9 İngiliz'den oluşa heyet, Küçükanafarta'ya geldi. Karşılama töreninde, Atatürk Anıtı'na çiçek bırakılmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, iki ülkenin ulusal marşları okundu.

Köy Muhtarı Engin Çınar ve eşi Mücella Çınar, İngiliz konuklara çiçek ve el işi hediyeler takdim etti.

Muhtar Çınar, törende yaptığı konuşmada, iki köy arasındaki dostluğa değinerek, "Bugünün çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den, Gelibolu Yarımadası'ndan, küçük bir köyün muhtarının İngiltere'ye, Norfolk'a küçük bir köyün davetlisi olarak gitmesi, insanlığın bugün en çok ihtiyaç duyduğu dostluk ve karşılıklı anlayış anlamında büyük bir adımdı. Bugün ise o adıma karşılık veren değerli misafirlerimizi burada ağırlamak da o kadar değerli. Bugün buraya gelen değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.