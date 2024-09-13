Çanakkale'de virajda devrilen tırın sürücüsü öldü

Kaza nedeniyle geçici olarak durdurulan trafik tek şeritten kontrollü olarak devam ederken, kazaya karışan araçların kaldırılması için vinç bekleniyor.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı geç fark eden Oğuzhan Aklan idaresindeki 17 ACV 789 plakalı başka bir tır ise, yoldan çıktı.

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