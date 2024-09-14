Gelibolu'da küçükbaş hayvanları küpeleme ve aşılama çalışmaları devam ediyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ve bağlı köylerde, küçükbaş hayvanları aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ve bağlı köylerde, küçükbaş hayvanları aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor.
İlçe Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığı ve refahı için küpeleme ve aşılama çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 3 aylık ve üstü dişi kuzu ile oğlaklara Brusella aşısını uygularken, küçükbaş hayvanların tamamına küpeleme yapıyor.
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