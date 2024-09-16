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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

        Ordu'dan Bodrum'a seyir halindeyken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası yapan "Esenkıyı" yedeklisi, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:48
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
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        Ordu’dan Bodrum’a seyir halindeyken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası yapan "Esenkıyı" yedeklisi, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

        Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli” ve "Kurtarma 15" römorkörleri yönlendirildi.

        Gemi, römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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