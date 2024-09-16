Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıllık patlamamış top mermileri bulundu

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyündeki arazide, maki ile örtülü bir alanda Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık patlamamış 18 top mermisi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıllık patlamamış top mermileri bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyündeki arazide, maki ile örtülü bir alanda Çanakkale Savaşları'ndan kalma 109 yıllık patlamamış 18 top mermisi bulundu.

        Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen savaşın bölgedeki izleri ilk günkü tazeliğini koruyor.

        Birinci Anafarta Muharebesi olarak tarihe geçen muharebeye adını veren Büyükanafarta köyünde yaşayan bir çiftçinin köpeği, köyün girişindeki makilik alanda doğum yaptı. Daha sonra köpeğiyle yavruları almaya giden çiftçi, makilik alanda eşelenmiş toprak içinde top mermileri olduğunu gördü.

        Çiftçinin durumu haber vermesi üzerine Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye geldi. Gerekli önlemler alındıktan sonra dedektör taraması ile daha fazla top mermisi olup olmadığı kontrol edildi.

        Top mermilerinin olduğu alanda yürütülen çalışmalarda bir kısmı toprağa gömülü vaziyette 150 milimetrelik 18 adet top mermisi tespit edildi.

        Çalışmaların kolaylıkla yürütülmesi amacıyla ekiplerce makilik alanda temizlik çalışması da yapıldı.

        Top mermilerinin, Osmanlı'nın kullandığı Krupp marka toplara mı Avusturya-Macaristan'dan kasım ayında Gelibolu Yarımadası'na ulaşan obüs bataryalarına mı ait olduğu yapılacak araştırmalarla netleştirilecek.

        Yapılan incelemede riskli olduğu tespit edilen top mermileri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edilecek.

        - Çalışmalar 10 gün sürecek

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Müzeler Koordinatörü Mert Çatalbaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyükanafarta'da yaşayan bir çiftçinin rastlantısal olarak bulduğu top mermilerinden oluşan bir depoda olduklarını ifade etti.

        Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda hem arkeolojik saha araştırmalarında hem de rastlantısal olarak bu tür mühimmatların çıkabildiğini belirten Çatalbaş, şu bilgileri aktardı:

        "Biz de ilk önce etrafında güvenli bir çember oluşturduk ve daha fazla top mermisi var mı diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 18 tane top mermisi bulundu. Şu anda diri örtü temizliği yapılacak. Ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi bir çalışma gerçekleştirecek. Tehlike arz eden top mermileriyse yerinde veya daha güvenli bir yerde imha edilecek. Eğer tehlike arz etmiyorsa top mermileri ziyarete açacağız.

        Seddülbahir Kalesi'nin restorasyonu sırasında 30-35 adet top mermisi bulunmuştu. Bunların 25'i infilak edildi. 10 tanesi de müzede koruma altına alındı. Burada ince bir kazı gerekecek. Çalışmaların 10 gün kadar süreceğini tahmin ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
        Hayalet ağların deniz ekosistemine verdiği zarar, su altı kamerasıyla görün...
        Hayalet ağların deniz ekosistemine verdiği zarar, su altı kamerasıyla görün...
        Gelibolu'da biçerdöverlere denetim
        Gelibolu'da biçerdöverlere denetim
        Gelibolu'da küçükbaş hayvanları küpeleme ve aşılama çalışmaları devam ediyo...
        Gelibolu'da küçükbaş hayvanları küpeleme ve aşılama çalışmaları devam ediyo...
        Çanakkale'de bariyerlere çarpıp devrilen TIR'ın şoförü öldü
        Çanakkale'de bariyerlere çarpıp devrilen TIR'ın şoförü öldü
        Çanakkale'de virajda devrilen tırın sürücüsü öldü
        Çanakkale'de virajda devrilen tırın sürücüsü öldü