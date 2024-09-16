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        Gelibolu Halk Eğitim Merkezinde üniversiteye hazırlık kursları başladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında dershaneye gidemeyen öğrencilere yönelik hazırlık kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:06
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        Gelibolu Halk Eğitim Merkezinde üniversiteye hazırlık kursları başladı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında dershaneye gidemeyen öğrencilere yönelik hazırlık kursları başladı.

        Gelibolu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özellikle dershaneye gitme imkanı olmayan öğrencilere yönelik düzenlenen kurslarda, ihtiyaç duyulan derslerle ilgili eğitim verildiği belirtildi.

        Açıklamada, üniversite hazırlık kurslarının hazır bulunuşluk sınavı ile başladığı belirtilerek, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı boyunca devam edecek kurslarda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve Türkçe derslerinde eğitim görecek öğrencilere, hedeflerine ulaşmaları için rehberlik edileceği kaydedildi.

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