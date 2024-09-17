Yeni nesil yerli yalıtım malzemesi TEKNOFEST'te ödül getirdi

ÇİĞDEM ALYANAK - TEKNOFEST 2024 Antalya finalinde "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü" kazanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) "Eko Titans" takımının ürettiği jeopolimer levhalar, bor ve kaolin madenlerinin katma değeri yüksek ürüne dönüştürülmesini sağlayacak.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin yürüttüğü yenilikçi projelerle, ulusal ve uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atılan ÇOMÜ'de, bu başarılara bir yenisini daha eklendi.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz'in danışmanlığında, doktora öğrencisi Gürkan Akarken'in kaptanlığında ve mezun öğrenci Gökçe Kayatepe'nin katkılarıyla oluşturulan "Eko Titans" takımı, TEKNOFEST 2024 Antalya finalinde "Çevre ve Enerji Teknolojileri" kategorisinde geliştirdikleri "Isı Yalıtımlı ve Kendi Kendini Temizleyen Jeopolimer Levha Üretimi" projesiyle "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü"nü kazandı.

Çevre dostu ve sürdürülebilir özellikleriyle öne çıkan ve 9 yıllık laboratuvar çalışmaları sonucu üretilen jeopolimer levhalar (oda sıcaklığında hazırlanan kilden malzeme), rakiplerine göre daha az karbon salınımı ile üretildi. Isı yalıtımı, yanmazlık ve anti bakteriyel özellikleriyle dikkati çeken levhaların üretiminde Türkiye'nin değerli kaynaklarından olan kaolin ve bor gibi madenler kullanıldı. Tamamen yerli olan jeopolimer levhalar, üretime geçildiğinde iç mekan zeminlerinde, duvarlarda ve mutfaklarda kullanılabilecek.

- "Enerji tasarrufu sağlayacağımız her yere döşenebilir" Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz, AA muhabirine, üzerinde uzun yıllardır çalıştıkları ürünün bor ve kaolin madenlerinden üretilen, ev içinde ısı yalıtımı, anti bakteriyel ve kendi kendini temizleme özelliğine sahip özel bir yalıtım malzemesi olduğunu ifade etti. Bu ürünün TEKNOFEST'te ödül almasının ana sebebinin, rakiplerine göre yüzde 80 daha az karbondioksit emisyonu yapması, çevreci ve yeni nesil bir ısı yalıtım malzemesi olması olduğunu belirten Cengiz, ürünün özelliklerine ilişkin şunları söyledi:

"Farklı renklerde ev içerisinde dekorasyon olarak döşediğimiz zaman, çay, kahve veya süt gibi gündelik kirleticiler ile kir tutmayan, temizlenmesinde ekstra temizliğe gerek olmayan, aynı zamanda ısı yoğuşmasından kaynaklanan bakteri oluşumunu engelleyen doğal bir üründür. Isı yalıtımı yapacağımız, enerji tasarrufu sağlayacağımız her yere döşenebilir. Şu anda geleneksel olarak yalıtım, binaların dış cephelerine döşenmekte olup binanın nefes almasını engellemektedir. Bu da bina içinde odaların duvarlarında yoğuşmadan kaynaklı küflenme ve bakteri oluşuma neden olmaktadır. Bu ürün bina iç tarafına farklı renklerde, dekoratif şekilde döşendiğinde hem ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlarken hem de anti bakteriyel ve kendi kendini temizleme özelliğine sahip bir ürün olacaktır. Bu özellikleriyle rakiplerinden farklı. En önemli özelliği de çevreci olmasıdır. Oda sıcaklığında kürlendiği için yüzde 80'e yakın karbondioksit emisyonu daha az yapacak. Bu da ileriki zamanlarda karbon ofset vergileri ile birlikte rakiplerine göre daha ekonomik bir üretim prosesine sahip olacağı anlamına gelmektedir”

Jeopolimer levhaların kendi kendini temizleme özelliğine ilişkin bilgi veren Cengiz, "Pürüzlü yapısı ve su itici özelliklerinden dolayı, damla kendi kendine civa gibi yüzeyden uzaklaşıyor, uzaklaşırken de yüzeydeki tozları götürüyor. Çay, kahve veya süt gibi gündelik kirleticilerde yüzeye yapışmıyor ve dolayısıyla yüzeyi kirletmiyor. Yapışmayıp yüzeyi cıva damlası gibi terk ederken yüzey de kendi kendini temizleme özelliğine sahip oluyor." dedi. Cengiz, bu ürünün TEKNOFEST'te "Ticarileşme Potansiyeli Ödülü" aldığını, Adana'da TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3'e girme şanslarının olduğunu, çalışmaların devam ettiğini, 1812-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile beraber ticarileştirip daha iyi yerlere gelmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

- "Yüzde yüz Türk malı olarak elde etmek büyük bir gurur kaynağı" Takım kaptanı ve ÇOMÜ Enerji Teknolojileri Bölümü doktora öğrencisi Gürkan Akarken de ürünün yüksek lisans ve doktora tezinin konusunun bir parçası olduğunu, TEKNOFEST'te aldıkları ödülle çalışmayı pekiştirdiklerini söyledi. Ürünün, yenilikçi bir malzeme olduğunu ve yavaş yavaş ticarileşme potansiyelini elde ettiğini belirten Akarken, "Ancak zaman içinde farklı özelliklerini geliştirerek şu andaki sonuç haline ulaşmış oldu." dedi.

Emeklerin sonucunu almanın iyi hissettirdiğini ifade eden Akarken, "Ülkemiz adına, piyasaya sürülebilecek bir ürün yapabiliyor olmak gerçekten gurur duyucu bizim için." diye konuştu. Literatürde "jeopolimer" olarak adlandırılan bu ürüne Türkçeleştirerek farklı bir isim koymayı düşündüklerini belirten Akarken, "Ürünle ilgili amacımız, geleneksel betonu, geleneksel çimento ile yapmak yerine çok daha az karbon salınımıyla ve yüzde 100 Türk malı olarak elde etmek bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Umarız sonuca ulaşır ve ülkemizde kullanmaya başlarız. Farklı alanlarda, farklı özellikler gösteren ürünler var ama bizim gibi kendi kendini temizleyen, ısı yalıtımı yapan herhangi bir ürün bulunmuyor. O yönüyle de özgün bir çalışma." değerlendirmesinde bulundu.