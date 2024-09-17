Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Beldede bir fabrikanın yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yakınında doğal gaz aktarım istasyonu bulunan otluk alandaki yangını büyümeden söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
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